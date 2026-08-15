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Schrijver Peter Andriesse (85) overleden

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 17:21
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DEN HAAG (ANP) - Schrijver Peter Andriesse is op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn familie meldt dat zaterdag in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus.
Andriesse was van huis uit psycholoog. In 1970 schreef hij samen met onder anderen Heere Heeresma een 'Manifest van de jaren zeventig', waarmee ze zich afzetten tegen de experimentele en volgens hen moeilijk leesbare literatuur uit die tijd. Ze noemden dat "nieuwe wartaal".
Andriesse debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd de schrijver vooral door de roman Zuster Belinda en het geheime leven van Dr. Dushkind (1971), een persiflage op de doktersroman die bol stond van ironie en clichés. "Hij was een fijne dwarsligger in het literaire wereldje", schrijft zijn familie in de annonce.
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