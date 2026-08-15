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Speciale duikrobot moet vermoedelijk verdronken Italiaan opsporen

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 16:25
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COMO (ANP) - Italiaanse autoriteiten zijn een grootscheepse zoekactie begonnen om een in het Comomeer overboord geraakte en hoogstwaarschijnlijk overleden zeiler terug te kunnen vinden. Daarvoor komt nu speciaal een onderwaterrobot uit Genua die tot grote diepte kan duiken.
Het slachtoffer is een 21-jarige man uit Milaan die op vakantie was aan het meer, schrijven Italiaanse media. Om nog onduidelijke redenen kwam hij in het water terecht. Zijn vriendin, met wie hij uit varen was, werd in shock aan boord gevonden door de kustwacht. Hulpdiensten achten de kans vrijwel uitgesloten dat de man nog in leven is.
In eerste instantie werd alleen een reddingsboot ingezet bij de zoektocht naar de man. Daarna volgden brandweerduikers, een helikopter, twee jetski's en een tweede reddingsboot, zonder enig resultaat. Omdat inmiddels wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken, is de hulp ingeschakeld van een speciale duikeenheid uit Genua. Die is onderweg met een op afstand bestuurbare duikrobot die tot 300 meter diepte kan opereren.
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