Ubisoft stelde resultaten uit door onjuiste opgave omzet

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Gameontwikkelaar Ubisoft heeft de resultaten over de eerste helft van zijn boekjaar uitgesteld vanwege een onjuiste opgave van de omzet in die periode. Volgens de accountants van de uitgever van videogames als Assassin's Creed en Far Cry had het bedrijf de inkomsten uit een recent partnerschap ten onrechte al als omzet in de boeken gezet.

De accountants hadden het bedrijf opgedragen de erkenning van deze inkomsten uit te stellen en de jaarrekening over 2025 te herzien. Ubisoft zou de halfjaarcijfers eigenlijk op 13 november publiceren, maar stelde die zonder opgaaf van redenen uit. Ook verzocht Ubisoft de handel in zijn aandelen op te schorten tot de publicatie van de resultaten.

De uitgestelde halfjaarcijfers werden vrijdag vrijgegeven. Door de boekhoudkundige aanpassingen voldoet Ubisoft naar eigen zeggen niet meer aan de afspraken over zijn leningen. Het gamebedrijf wil een deel van die leningen nu eerder aflossen. Daarvoor zegt Ubisoft geld te gebruiken dat het van het Chinese Tencent krijgt.