Schutter Bondi Beach aangeklaagd voor onder meer terrorisme

SYDNEY (ANP/RTR) - De politie in de Australische deelstaat New South Wales heeft de man aangeklaagd die samen met zijn vader het vuur opende op een joods evenement op Bondi Beach in Sydney. De vader werd bij de aanslag doodgeschoten, de zoon raakte zwaar gewond. De zoon wordt beschuldigd van 59 misdrijven, waaronder een terroristische daad.

Dinsdag maakte de politie bekend dat de twee schutters de 50-jarige Sajid Akram, afkomstig uit India, en zijn 24-jarige zoon Naveed Akram waren.

De Australische politie zei eerder dat de mannen vorige maand naar de Filipijnen waren gereisd. De vader met een Indiaas paspoort en de zoon met een Australisch paspoort. De politie zei dat de schutters "mogelijk geïnspireerd zijn door de ideologie van de Islamitische Staat (IS)".