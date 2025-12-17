ECONOMIE
Beleggersclub VEB naar rechter om plannen kunstmestproducent OCI

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 7:28
AMSTERDAM (ANP) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stapt naar de rechter om plannen van kunstmestproducent OCI te stoppen. Volgens de beleggersclub probeert de grootaandeelhouder van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde chemiebedrijf kleinere beleggers "goedkoop af te schudden en klem te zetten".
Onlangs werd bekend dat de grootaandeelhouder, de Egyptische zakenman Nassef Sawiris, het bedrijf via een aandelenruil wil laten opgaan in Orascom Construction, dat eveneens in handen is van zijn familie. Als de transactie doorgaat, verdwijnt OCI van de Amsterdamse beurs.
Kleinere beleggers zijn volgens de VEB de dupe omdat Orascom daarbij wordt gewaardeerd boven de actuele beurswaarde. Daardoor krijgen ze relatief weinig aandelen Orascom voor hun stukken in OCI. Normaal kunnen beleggers zich nog verzetten tegen zo'n transactie, maar in dit geval heeft de familie Sawiris met haar meerderheidsbelang de beslissende stem aan beide kanten van de deal.
