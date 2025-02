Schutter Zweden lijkt zichzelf te hebben doodgeschoten

ÖREBRO (ANP/RTR/AFP) - De schutter van de dodelijke schietpartij dinsdag in het Zweedse Örebro lijkt zichzelf te hebben doodgeschoten, aldus de Zweedse politie. Eerder werd al bekend dat de man een van de elf doden was.

"Er zijn veel aanwijzingen die daarop duiden", zei politiechef Roberto Eid Forest tijdens een persconferentie toen een verslaggever vroeg of de schutter zichzelf had neergeschoten. Forest voegde eraan toe dat de man al was overleden toen de politie hem bereikte.

De politie weet nog niet wat het motief van de man was. Er zijn in het onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor ideologische motieven. De schutter was geen bekende van de politie en lijkt alleen te hebben gehandeld.

Bij de schietpartij op een school met volwassenenonderwijs vielen ook meerdere gewonden. Volgens de lokale autoriteiten liggen zes slachtoffers in het universiteitsziekenhuis van Örebro. Vijf van hen hebben zware verwondingen. Deze zes gewonden zijn allemaal volwassenen.