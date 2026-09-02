Schutter Zwitserse rave kampt met psychologische problemen

AARAU (ANP/AFP) - De 43-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau afgelopen weekend, kampt met psychologische problemen. Dat meldt justitie in Zwitserland woensdag. Na de schietpartij overleed een 22-jarige Italiaanse, vijf anderen raakten gewond.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto zijn volgens de politie twee pistolen en een AK-47 aangetroffen. Die wapens had hij al twintig jaar in bezit en op legale wijze verkregen. Op verschillende plekken werden kogelhulzen gevonden. Vermoed wordt dat het om willekeurig uitgekozen slachtoffers gaat. De man is niet eerder veroordeeld, aldus het OM.

Eerder woensdag bevestigde de politie dat de arrestant die maandag vroeg werd opgepakt inderdaad de schutter is. Het onderzoek naar het voorval loopt nog; een motief is nog niet bekend.