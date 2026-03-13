ECONOMIE
Noordzee kookt dit weekend: golven tot 8 meter en dagenlang storm

Klimaat, natuur en milieu
door Peter Janssen
vrijdag, 13 maart 2026 om 10:55
6317261_m
De Noordzee gaat dit weekend flink tekeer: boven open water worden golven tot zo’n 8 meter hoog verwacht, aangejaagd door stormachtige zuidwestenwinden.

Weer-achtbaan boven de Noordzee

Een lagedrukgebied dat over West‑Europa schuift, trekt vanaf vrijdag met volle kracht over de Noordzee en de kustwateren. Meteorologen spreken van een “vooruitgeschoven aprilweer” met in korte tijd storm, zware buien, natte sneeuw en tussendoor opklaringen. De zuidwestelijke storm – door Duitse weerkundigen “Gina” gedoopt – jaagt het zeewater op tot ruwe tot zeer ruwe zee, met vrijdag pieken van circa 8 meter in het midden van de Noordzee en nog altijd 5 à 6 meter op zaterdag.

Wat betekent 8 meter zee?

Op de Noordzee zijn golven van 1 tot 3 meter bij stevige wind normaal, maar bij windkracht 8 tot 9 groeien individuele golven op open zee snel door. Scheepvaart, offshore‑installaties en veerdiensten moeten dan rekening houden met fors slingeren, vertragingen en mogelijk geschrapte afvaarten. Aan de Nederlandse kust blijven de golven lager dan op volle zee, maar de combinatie van harde windstoten rond 80–90 kilometer per uur en verhoogde waterstanden is voldoende voor gele en mogelijk oranje waarschuwingen.
Ruige zee in cijfers

Bij een zware storm op zee (windkracht 10) kunnen op de Noordzee in theorie golven tot circa 20 meter ontstaan; in de praktijk blijven pieken meestal duidelijk lager. Deze dagen wordt uitgegaan van een stevige storm met 7–8 Beaufort, lokaal meer buitengaats. Rijkswaterstaat en KNMI monitoren continu wind, waterstanden en golfhoogtes via kuststations en offshore‑platforms om tijdig waarschuwingen te kunnen afgeven aan scheepvaart en kustbewoners.

Voor de kust en op het land

Langs de Nederlandse kust zorgt de wind voor onstuimig weer met stuivende zandstranden, hoge branding en kans op lokale wateroverlast door buien. Landinwaarts voelt het door de wind kouder aan, met in de nacht kans op gladheid door bevriezende natte wegen. Het is typisch zo’n weekend waarop buitenliefhebbers en watersporters er beter aan doen de weerapps en waarschuwingen scherp in de gaten te houden – en misschien een extra kop thee in te plannen.

