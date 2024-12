SCP: solidariteit burgers op woonmarkt begrensd

DEN HAAG (ANP) - De solidariteit van burgers kent grenzen op de woningmarkt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP hebben burgers duidelijke voorwaarden aan wat ze willen delen of voor anderen willen opgeven: "het maakt uit wie er profiteert en of ze er zelf baat bij hebben". Ook schrijft het SCP dat veel mensen het huidige woonstelsel als een abstract systeem zien. "Bij nieuw woonbeleid is het belangrijk rekening te houden met de begrensde solidariteit van burgers en om het woonsysteem voor hen begrijpelijk te maken", aldus het SCP.

Volgens het SCP is het belangrijk om zogenoemde 'directe solidariteit' te stimuleren om zo de afstand tussen burger en het beleid te verkleinen. Dit betekent het stimuleren van directe initiatieven van burgers en wooncoöperaties, waar mensen met elkaar samenwerken. "Dit biedt niet alleen praktische oplossingen voor het woontekort, maar ook nieuwe mogelijkheden om solidariteit op de woningmarkt te vergroten", schrijft het SCP. Volgens het SCP ervaren burgers momenteel weinig ruimte voor solidaire keuzes op woongebied.

In het onderzoek legde het SCP verschillende casussen en dilemma's voor aan focusgroepen of burgers in een vignetstudie. Het bureau dringt erop aan dat beleidsmakers en politici bewust gaan nadenken over de solidariteit die het gemaakte beleid van mensen vraagt. Volgens het SCP zijn zowel burgers, deskundigen als beleidsmakers het eens dat het systeem rondom het woonbeleid moet veranderen. "Om deze hervormingen te realiseren is het essentieel dat burgers zich betrokken voelen en dat hun zorgen serieus worden genomen", aldus het SCP.