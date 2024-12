Terugkeer gestrande NASA-astronauten opnieuw uitgesteld

CAPE CANAVERAL (ANP) - De ruimtemissie van twee gestrande astronauten van NASA is opnieuw verlengd, nu tot het voorjaar, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. In september meldde NASA al dat Barry Wilmore en Sunita Williams tot februari in het ISS-ruimtestation zouden moeten blijven. Het tweetal vloog tien maanden geleden in een Starliner-capsule van Boeing naar het ruimtestation.

De nieuwe ISS-bemanning, die uit vier astronauten zal bestaan, zou in februari naar het ruimtestation reizen. Ruimtebedrijf SpaceX heeft echter meer tijd nodig om de nieuwe capsule voor te bereiden op de lancering, die nu op zijn vroegst eind maart is gepland.