Secret Service werkt mee aan onderzoeken na aanslag op Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse Secret Service zal volledig meewerken aan onderzoeken naar de aanslag op Donald Trump, liet de directeur van de Secret Service Kimberly Cheatle in een verklaring weten. Agenten van de Secret Service wisten zaterdag tijdens een campagnebijeenkomst in Butler niet te voorkomen dat een schutter het vuur opende, waarna er veel kritiek kwam op de veiligheidsdienst. President Joe Biden en leden van het Congres hebben onderzoeken aangekondigd.

In haar eerste grote verklaring sinds de aanslag, zei Cheatle dat de dienst de veiligheid voor de Republikeinse partijconventie in Milwaukee heeft opgeschroefd. Het congres begint maandag. Ze zei "vertrouwen" te hebben in het veiligheidsplan voor de partijconventie.

Cheatle zei ook dat het agentschap sinds zaterdag een aantal veranderingen heeft doorgevoerd in Trumps beveiliging om zijn veiligheid te garanderen tijdens de conventie en de rest van de campagne.

Trump heeft als oud-president recht op bescherming van de Secret Service. De Republikein werd tijdens de aanslag door een kogel in zijn rechteroor geraakt. Een toeschouwer overleefde de schietpartij niet, twee anderen raakten gewond. De FBI zei eerder al dat het incident wordt onderzocht als een moordaanslag. De 20-jarige aanslagpleger werd doodgeschoten door de veiligheidsdienst.