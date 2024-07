Seksspeeltje meenemen op vakantie? ’Pas op, in déze landen verboden’

Seksspeeltjes zijn momenteel razend populair. Wereldwijd zijn al meer dan 75 miljoen luchtdrukvibrators over de toonbank gegaan. Het taboe verdwijnt langzaam, en dat betekent ook dat meer dan de helft van de Satisfyer-bezitters hun speeltje graag mee op vakantie neemt. Maar zijn deze speeltjes overal ter wereld toegestaan?

Speelgoed in de koffer

Nu de zomervakantie is aangebroken, zullen douaniers ongetwijfeld vaker seksspeeltjes in bagage aantreffen. Uit onderzoek van EasyToys blijkt dat van de 1328 respondenten maar liefst 727 mensen (55%) hun erotische speeltje meenemen op vakantie. Bijna een kwart (24%) zegt dat ze het alleen inpakken als er genoeg ruimte in de koffer is. De meest populaire items? Glijmiddel en de luchtdrukvibrator.

Strenge douaneregels?

Joël Groen van EasyToys adviseert om vooraf de regels van je vakantiebestemming te controleren voordat je je speeltje inpakt. “In populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Spanje en Portugal, is het geen probleem om een sekstoy mee te nemen”, zegt Groen tegen De Telegraaf . “Maar in landen als Thailand of India gelden strengere regels en kun je een boete of erger riskeren als je er een in je koffer hebt.”

Vakantieplannen naar Marokko of Dubai?

Groen legt uit: “In de Emiraten en andere islamitische landen heb je wel een uitdaging. Daar is er zelfs een algemeen verbod op het kopen, verkopen of bezitten van seksspeeltjes. Binnen Europa ben je in ieder geval veilig. En dat geldt ook voor Marokko, dat natuurlijk dicht bij Europa ligt. Op onze website hebben we een handige tool ontwikkeld waarmee je voor vertrek kunt checken wat de regels zijn op jouw bestemming.”

Boete of zelfs gevangenisstraf

De mensen die in het onderzoek aangaven hun seksspeeltje thuis te laten, doen dit voornamelijk omdat ze het spannend vinden om ermee langs de douane te gaan. “Gelukkig hebben wij nog nooit gehoord dat mensen een boete hebben gekregen of zijn gearresteerd, maar er zijn dus zeker landen waar dit voorkomt. Zo riskeer je in Thailand een boete van 1600 euro of zelfs een gevangenisstraf tot drie jaar. Op het gebruik staan zelfs nog veel hogere sancties. Ook op de Malediven is het ten strengste verboden, want ook daar is het grootste deel van het land islamitisch.”

Taboe

Volgens Groen is het taboe op seksspeeltjes in Nederland aan het verdwijnen. “Vier jaar geleden kon je je niet voorstellen dat je de drogist uitliep met een seksspeeltje. Nu nemen mensen er zelfs een mee voor een vriend of vriendin. Het gebruik ervan is goed voor je als mens én voor de gezondheid. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We hopen mensen te entertainen, maar ook een stukje educatie aan te bieden. Onze missie is echt het taboe te doorbreken.”