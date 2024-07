Von der Leyen haalt hard uit naar Hongaarse premier Orbán

STAATSBURG (ANP) - Kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft donderdag hard uitgehaald naar de Hongaarse premier Viktor Orbán. In haar toespraak in het Europees Parlement zei ze dat zijn "zogenaamde vredesmissie niets anders was dan een verzoeningsmissie".

"Rusland rekent erop dat Europa en het Westen soft worden, en sommigen in Europa spelen daarin mee", zei ze. Ze doelde daarmee niet alleen op Orbán, maar ook op de radicaal-rechtse partijen in het Europees Parlement die de reis van Orbán naar de Russische president Vladimir Poetin steunen.

Haar woorden leverden haar veel bijval op, maar er klonken ook uitingen van ongenoegen vanuit de plenaire zaal van het Europees Parlement.

Voorzitterschap

Orbán heeft een 'vredesmissie' ondernomen waarvoor hij onder meer naar Rusland en China reisde, zonder dit te overleggen met de Europese Commissie en de regeringsleiders van de Europese Unie. Hij misbruikt het voorzitterschap van de Europese Unie, dat Hongarije sinds 1 juli voor zes maanden bekleed, vinden Von der Leyen en Charles Michel, die de vergaderingen van de regeringsleiders voorzit.

De Europese Commissie heeft daarom eerder deze week besloten EU-vergaderingen in Hongarije te boycotten.