Senaat VS onderzoekt veiligheid bij moordaanslag op Trump

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat opent een onderzoek naar de veiligheid rond de campagnebijeenkomst waarbij voormalig president Donald Trump zaterdagavond (lokale tijd) werd beschoten. De Democraat Gary Peters uit Michigan zal het onderzoek leiden, melden Amerikaanse media.

Bij de aanslag op Trump in Butler, in de staat Pennsylvania, raakte de Republikeinse presidentskandidaat gewond aan zijn rechteroor. Eén omstander werd gedood, twee anderen raakten gewond. Zij verkeren in stabiele toestand.

De schutter, een 20-jarige medewerker van een verpleeghuis in de plaats Bethel Park, was erin geslaagd om gewapend met een semiautomatisch vuurwapen van het type AR-15 een nabijgelegen gebouw te betreden en vanaf daar Trump te beschieten. Hij werd na de aanslag doodgeschoten door de veiligheidsdienst.