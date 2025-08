Senaat VS stemt in met Fox-presentatrice als procureur

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met Trumps benoeming van oud-televisierechter Jeanine Pirro tot procureur voor het District of Columbia. Daarmee gaat opnieuw een voormalig gezicht van Fox News een hoge overheidsfunctie bekleden onder Donald Trump.

De president had de door Republikeinen gedomineerde Senaat aangespoord om het weekend door te werken om zijn benoemingen goed te keuren. De 74-jarige Pirro werd in mei al door Trump benoemd op interimbasis, die haar omschreef als "een klasse apart". Haar nieuwe functie wordt beschouwd als een van de machtigste posities binnen Justitie in de VS.

Pirro maakte naam met de tv-programma's Judge Jeanine Pirro en Justice with Judge Jeanine. Ze is niet de eerste voormalige Fox-presentator die door Trump op een hoge positie wordt gezet. Minister van Defensie Pete Hegseth en minister van Transport Sean Duffy waren in het verleden ook presentator bij de rechtse tv-zender.

Dick Durbin, de hoogste Democraat in de Senaatscommissie voor Justitie, uitte forse kritiek op de voordracht van Pirro. Hij haalde aan dat Pirro complottheorieën verspreidde over de verkiezingsnederlaag van Trump in 2020.