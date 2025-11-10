ECONOMIE
Senaatsvoorzitter Vos vindt bezoek aan Koolmees een formaliteit

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 18:21
DEN HAAG (ANP) - Senaatsvoorzitter Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA) is op gesprek geweest bij verkenner Wouter Koolmees en gaf toe dat het vooral om een formaliteit ging. "Kan, maar formaliteiten zijn ook goed", antwoordde ze toen een journalist dit vermoeden uitsprak. "Het is ook niet mijn rol om een voorkeur te geven, dat is echt aan de partijen in de Tweede Kamer", zei ze voor het gesprek. De politica heeft alleen de positie van de Eerste Kamer toegelicht.
Het is haar verwachting dat de coalitie die uiteindelijk een ministersploeg op het bordes zet, geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. "Wat je ook doet, je zal altijd per wetsvoorstel een meerderheid moeten gaan zoeken", lichtte Li Vos toe. Ze denkt dat dit geen probleem hoeft te zijn, aangezien dit al jaren zo is. Desalniettemin heeft ze D66'er Koolmees verteld dat het goed is om rekening te houden met hoe de verhoudingen liggen in de senaat.
