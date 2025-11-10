Shell stopt met twee windparken in de Noordzee

DEN HAAG (ANP/AFP) - Het Britse olie- en gasconcern Shell trekt zich terug uit twee windparken in de Noordzee, voor de oostkust van Schotland. Na "een strategische herziening" stopt het bedrijf met de projecten MarramWind en CampionWind.

Shell schroeft zijn investeringen in windenergie al langere tijd terug om de resultaten te verbeteren. Het concern wil zich de komende jaren vooral richten op de winning van olie en gas, waar de vraag volgens Shell blijft groeien.

Vorige maand maakte Shell ook bekend dat het stopt met de bouw van een van Europa's grootste biodieselfabrieken in Nederland, vanwege ongunstige marktomstandigheden. De aankondiging kwam tegelijk met de publicatie van een winststijging van 24 procent in het derde kwartaal tot 5,3 miljard dollar.