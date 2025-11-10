ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shell stopt met twee windparken in de Noordzee

Economie
door anp
maandag, 10 november 2025 om 18:08
anp101125147 1
DEN HAAG (ANP/AFP) - Het Britse olie- en gasconcern Shell trekt zich terug uit twee windparken in de Noordzee, voor de oostkust van Schotland. Na "een strategische herziening" stopt het bedrijf met de projecten MarramWind en CampionWind.
Shell schroeft zijn investeringen in windenergie al langere tijd terug om de resultaten te verbeteren. Het concern wil zich de komende jaren vooral richten op de winning van olie en gas, waar de vraag volgens Shell blijft groeien.
Vorige maand maakte Shell ook bekend dat het stopt met de bouw van een van Europa's grootste biodieselfabrieken in Nederland, vanwege ongunstige marktomstandigheden. De aankondiging kwam tegelijk met de publicatie van een winststijging van 24 procent in het derde kwartaal tot 5,3 miljard dollar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

cdeaa2fd6b7b1f8d60ce2aba41fe6735b576d9f7

Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

anp101125072 1

Bontenbal speelt VVD zwartepiet toe

Loading