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Senioren vinden afschaffen leeftijdskorting ov teleurstellend

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 11:43
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DEN BOSCH (ANP) - Dat provincies en vervoerregio's een landelijke leeftijdskorting in bus, tram en metro voor 65-plussers afschaffen is teleurstellend, vindt SeniorenNetwerkNL. "Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, vrijwilligerswerk te doen, mantelzorg te verlenen of sociale contacten te onderhouden", aldus de organisatie met, naar eigen zeggen, een achterban van 170.000 leden.
Volgens SeniorenNetwerkNL verdwijnt de korting voor circa 3,5 miljoen mensen, "terwijl juist deze groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten van wonen, zorg en levensonderhoud".
De organisatie verwacht dat door het besluit een deel van de ouderen minder gebruik zal maken van het openbaar vervoer. "Dat staat haaks op de gezamenlijke ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden."
Eerder woensdag reageerde De Seniorencoalitie al kritisch op het besluit.
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