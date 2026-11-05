Seoul wil scheepvaart bij Hormuz beschermen met militaire missie

SEOUL (ANP/AFP) - Zuid-Korea stuurt een patrouillevliegtuig en een explosievenopruimingsteam naar wateren bij de Straat van Hormuz. Volgens het ministerie van Defensie moet de missie de commerciële scheepvaart en de energievoorziening beschermen.

Daarvoor breidt Seoul het werkgebied uit van een marine-eenheid die koopvaardijschepen beschermt tegen piraterij bij Somalië. Volgens persbureau Yonhap omvat de inzet ook een torpedobootjager en onbemande vaartuigen.

De missie heeft geen gevechtstaken en opereert onafhankelijk van bondgenoten, zegt een defensiefunctionaris. De eenheid blijft op open zee ten zuiden van Oman. Het patrouillevliegtuig mag geen Iraans grondgebied of de Straat van Hormuz in de gaten houden.

De oorlog tussen de VS en Iran heeft de scheepvaart door de zeestraat ontregeld. Normaal passeert daar ongeveer een vijfde van de mondiale olievoorziening. Iran heeft Zuid-Korea gewaarschuwd geen militairen naar het gebied te sturen.