Olympiërs klagen over organisatie in aanloop naar Spelen

PARIJS (ANP) - De laatste voorbereidingsdagen voor de Olympische Spelen van Parijs verlopen voor de Nederlandse sporters niet vlekkeloos. Er zijn volop klachten over het transport en de lange rijen bij het eten in het olympisch dorp, dat soms op is.

"Langzaamaan wordt het beter. Ik ben blij met de druk die er vanuit NOC*NSF en andere nationale comités op wordt gezet", zei hockeybondscoach Jeroen Delmee tijdens een persmoment in het dorp. "Een keer later aankomen in het dorp en merken dat het eten bijna op is of de keus minimaal is, zijn dingen die je liever niet hebt. Verder weten chauffeurs soms niet waar het stadion is en rijden ze soms richting het oosten in plaats van het westen, of er is een bus zonder airco. We hebben op een gegeven moment 33 graden gemeten en een vochtigheid van 80 procent. Dan zitten de jongens gewoon met ontbloot bovenlichaam te zweten in de bus."

De handbalsters klaagden eerder in de week ook over de wachttijden en de matige beschikbaarheid van eten in de grote restauranthal in het olympisch dorp. Handboogschutster Gaby Schloesser en beachvolleyballer Stefan Boermans waren op hun beurt niet tevreden over de lange reistijd. De turners en zwemmers moesten soms in het gangpad van de overvolle bussen staan om van het dorp naar de trainingslocaties te reizen.

Niet nieuw

"Er zit vooruitgang in, laten we het positief benaderen", zei André Cats, directeur topsport van NOC*NSF, donderdag tijdens een persconferentie. "Het is heel uiteenlopend: soms is het uitstekend, soms heel teleurstellend. Alle bussen hebben wel airco, maar die wordt niet altijd aangezet. Het gaat wel beter, maar het gaat langzaam beter. Vanaf zaterdag gaat bijvoorbeeld het zwemtoernooi draaien, dan moeten ze er wel klaar voor zijn."

Volgens Delmee zijn de problemen niet nieuw. "Dit zijn mijn zesde Spelen en ik geloof niet dat ik een Spelen heb meegemaakt waar in het begin geen problemen waren met transport, dus daar komen we ook wel weer doorheen. Ik ben blij met de druk die erop zit en de progressie. Laten we hopen dat het niet meer een issue is als we eenmaal zijn begonnen."

Opening

Donderdag kwamen met de handboogschutters en handbalsters al de eerste Nederlanders in actie. Vrijdag is de officiële opening, waarna zaterdag bij meerdere sporten de eerste wedstrijden op het programma staan.

In het olympisch dorp in Saint-Denis verblijven tijdens de Spelen uiteindelijk zo'n tweehonderd van de bijna driehonderd Nederlandse olympiërs.