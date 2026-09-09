Servische president ontbindt parlement na aanhoudende protesten

BELGRADO (ANP/AFP) - De Servische president Aleksandar Vučić heeft per decreet het Servische parlement ontbonden. Verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor december 2027, maar zullen nu 25 oktober worden gehouden. Vučić gaat daarmee mee in de eisen van demonstranten in het land, die al maandenlang protesteren tegen de regering.

In Servië ontstonden landelijk grote protesten na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad in 2024. Daarbij vonden zestien mensen de dood. Het sentiment zwol al snel aan tot bredere protesten tegen de regering. Betogers, veelal studenten, hebben sindsdien het plan opgevat zelf mee te doen aan verkiezingen.

De Servische overheid verzocht Vučić eerder deze week al om nieuwe verkiezingen uit te roepen. "Verkiezingen zijn nooit een teken van zwakte geweest", haalt nieuwswebsite Euractiv premier Đuro Macut aan. "Het is een bewijs van de onwrikbare kracht van het democratische Servië, dat een onvoorwaardelijk vertrouwen heeft in zijn mensen", aldus de premier.