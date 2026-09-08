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Bekende influencer overlijdt aan penisvergroting, familie begraaft hem in peperdure gouden kist

Beroemd
door Désirée du Roy
dinsdag, 08 september 2026 om 14:43
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Het klinkt als een slechte grap, maar het is bloedserieus: een Britse influencer die stierf na een mislukte penisvergroting in Thailand, is begraven in een gouden kist van meer dan 650.000 euro.
De 43-jarige Igho ‘Tiny’ Ubiribo, met een Brits-Nigeriaanse achtergrond en zo'n 185.000 volgers op Instagram, was in maart met zijn vrouw op vakantie in Bangkok toen hij zich tussen zijn benen liet injecteren met 40 milliliter hyaluronzuur en lidocaïne. Doel: een langer en breder geslachtsdeel.

Pijn op de borst tijdens massage

Later die dag ging het stel samen naar een massage. Daar kreeg Ubiribo plotseling pijn op zijn borst en verloor hij tot twee keer toe het bewustzijn. Zijn vrouw, Danielle Simba Allen, waarschuwde de hulpdiensten en vertelde artsen in het Sukhumvit Hospital over de filler-injectie.
Ubiribo was aanvankelijk nog aanspreekbaar, maar zakte weg voordat een geplande CT-scan kon worden gemaakt. Artsen probeerden hem ruim honderd minuten te reanimeren. Tevergeefs: hij overleed in de vroege ochtend van 6 maart.

Bloedprop door de filler

Een lijkschouwer in Londen concludeerde na onderzoek dat celmateriaal in zijn longen overeenkwam met de ingespoten stof. De officiële doodsoorzaak: een longembolie, veroorzaakt door de hyaluronzuurinjectie. De coroner sprak van een dood “als gevolg van een cosmetische ingreep in het buitenland”.
In mei werd Ubiribo in Londen begraven in een gouden kist die naar verluidt zo'n 745.000 dollar heeft gekost. Onder de rouwenden bevond zich Afrobeats-ster Davido, die een emotionele toespraak hield.
Penisfillers zoals die waaraan Ubiribo overleed, kosten in Groot-Brittannië zo'n 8.500 euro en gaan gemiddeld zes tot negen maanden mee. Britse urologen waarschuwen al langer voor de risico's van de ingreep, die in landen als Thailand relatief eenvoudig te verkrijgen is.
Bron: TMZ

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