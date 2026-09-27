ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Servische president Vučić treedt af in verband met verkiezingen

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 20:29
anp270926122 1
Volg ons op Google Nieuws
BELGRADO (ANP/RTR) - De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van vijf jaar en maakt hij de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen. Het aftreden van Vučić was verwacht.
Eerder deze maand ontbond Vučić per decreet het Servische parlement. Verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor december 2027, maar worden nu op 25 oktober gehouden. Vučić gaf met de ontbinding van het parlement toe aan de eisen van demonstranten in het land, die al maandenlang protesteren tegen de regering.
loading

POPULAIR NIEUWS

7fcc0100-f365-42e5-9ff1-75ddde5d3138

In dit Europese land zijn trein, tram en bus gratis — terwijl Nederlandse reizigers steeds meer betalen

box3-geldkist

Ook gewoon spaargeld kan meetellen: dit moet je weten over box 3

ANP-569667392

Uitgelekt: kabinet wil cruciale eis van Pro inwilligen

rente-hypotheek-stijgt

Loopt je rentevaste periode af? Met een deels aflossingsvrije hypotheek betaal je al snel ruim €200 per maand meer

shutterstock_1194279142

Werkenden merken er niets van, gepensioneerden wel: deze inhouding op je AOW en pensioen stijgt in 2027 met tot €293 per jaar

gras-laatste-maaibeurt-header (1)

Wanneer moet je voor het laatst je gras maaien? Kijk niet naar de kalender

Loading