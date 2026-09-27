Een ov-abonnement in Amsterdam kost je volgens Greenpeace €107 per maand. In Praag betaal je voor een langlopend abonnement €15, in Rome €21 en in Sofia €25. Die bedragen komen uit een nieuwe vergelijking van ov-abonnementen in dertig Europese hoofdsteden, waarover Travel Tomorrow schreef.

Dat Amsterdam de op één na duurste hoofdstad is, schreven we al in 'Greenpeace: ov-kosten Amsterdam een na hoogste in Europa'. Dit stuk gaat over de andere kant van de lijst. Waar reis je voor weinig geld, en wat kost een landelijk abonnement in Duitsland, Spanje en Nederland?

De maandprijzen naast elkaar

Greenpeace onderzocht de hoofdsteden van de 27 EU-landen en die van Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De organisatie keek alleen naar maand- en jaarabonnementen. Volgens Greenpeace spelen die de grootste rol als mensen overwegen de auto te laten staan. Bij de goedkope steden gaat het om de goedkoopste langlopende optie die er te koop is.

Luxemburg-Stad, Tallinn en Valletta: gratis

Praag: €15

Rome: €21

Sofia: €25

Zagreb: €45

Helsinki: €49

Kopenhagen en Dublin: €57

Berlijn: €58

Nicosia: €60

Stockholm: €64

Parijs: €77

Amsterdam: €107

Londen: €162

Voor het geld van één Amsterdamse maandkaart reis je ruim zeven maanden door Praag.

Goedkoop en toch hoog in de ranglijst

De goedkope steden scoren ook goed in de totaalranglijst van Greenpeace. Die kijkt niet alleen naar de prijs, maar ook naar hoe ver een abonnement reikt, welke vervoermiddelen erbij horen, welke kortingen kwetsbare groepen krijgen en hoeveel btw er op het kaartje zit. Tallinn, Luxemburg-Stad en Valletta staan samen op één. Praag is vierde, Rome vijfde en Sofia zevende, meldt IndexBox . Amsterdam staat op plek 30 en is daarmee laatste. Parijs (28) en Londen (29) staan er net boven.

Het kan ook goedkoper worden. In vier hoofdsteden daalde de prijs van het goedkoopste langlopende abonnement sinds 2023: Dublin (min 43 procent), Oslo (min 12 procent), Bern (min 7 procent) en Boedapest (min 6 procent). In twaalf andere hoofdsteden bleef de prijs gelijk. Greenpeace wil dat overheden zogeheten klimaattickets invoeren, meldt Infobae . Dat zijn maand- of jaarabonnementen voor alle vervoermiddelen die maximaal een euro per dag kosten. Praag, Rome en Sofia zitten daar nu al onder.

Landelijk reizen in Duitsland en Spanje

Het Deutschlandticket kost sinds januari €63 per maand. Je reist ermee door heel Duitsland met het stads- en streekvervoer, en in de tweede klas van regionale treinen. Toen het kaartje in mei 2023 werd ingevoerd, kostte het €49. In 2025 werd dat €58. Vanaf 2027 bepaalt een prijsindex de prijs. Het datateam van de WDR komt uit op €66,80, een stijging van 6,1 procent. De Deutsche Umwelthilfe rekende eerder €66,40 uit. De officiële prijs moet uiterlijk eind september bekend zijn, schrijft de ADAC

Spanje heeft sinds 19 januari het Abono Único. Je betaalt €60 voor 30 dagen onbeperkt reizen. Jongeren tot 26 jaar betalen €30. Het abonnement geldt voor vervoer dat de staat beheert, zoals Cercanías, Media Distancia en bussen tussen regio's. Het ministerie heeft een regeling goedgekeurd om ook metro's, trams en bussen van regio's en gemeenten aan te sluiten. Nog niet al het Spaanse ov doet mee.

Een landelijk abonnement in Duitsland of Spanje kost minder dan een Amsterdamse stadskaart.

Wat je in Nederland betaalt

Een landelijk abonnement voor alle vervoermiddelen bestaat in Nederland niet. Het dichtst in de buurt komt NS Flex Altijd Vrij. Daarmee reis je onbeperkt met de trein, ook in de spits. Het kost dit jaar €399,95 per maand in de tweede klas, schrijft Spoorvoordeel . Met Dal Vrij reis je alleen buiten de spits onbeperkt, voor €127,95 per maand. Bus, tram en metro zitten bij allebei niet inbegrepen. Wat Traject Vrij kost, hangt af van je vaste traject.

Deze zomer was het even goedkoper. Wie tussen 15 juni en 31 juli Dal Vrij afsloot, betaalde tijdelijk €49 per maand, meldt NS . Na de actie loopt het abonnement door tegen het gewone tarief. Hoeveel duurder NS dit jaar werd, lees je in ons stuk over het gratis ov in Luxemburg.

Waarom Madrid twaalf plaatsen zakte

Madrid zakte in de ranglijst van de zesde naar de achttiende plaats. Reizigers betalen daar volgens Greenpeace 50 procent meer voor hun maandabonnement. Het basistarief is niet omhooggegaan en staat nog steeds op €54,50. Wel is de korting met overheidsgeld verlaagd van 60 naar 40 procent, schrijft Ecoticias . Ook kost het Madrid punten dat de stad haar eigen net nog niet heeft aangesloten op het Abono Único.

Over de precieze stijging lopen de berichten uiteen. Que.es schreef op 26 september dat het Madrileense abonnement is verdubbeld. Greenpeace zelf spreekt van een stijging van 50 procent. Spanje als land zakte in de landenranglijst naar de negende plaats.

Wat je nu kunt doen