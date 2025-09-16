SGP is bezorgd over veranderende koers van kabinet-Schoof

DEN HAAG (ANP) - De SGP ziet de koers van het demissionaire kabinet veranderen en dat baart de SGP zorgen. "Het VVD/BBB-kabinet laat gezinnen in de steek, en zet fundamenteel verkeerde stappen op abortus en Israël", laat Chris Stoffer van de orthodox-christelijke partij dinsdag weten in een reactie op de begroting voor volgend jaar.

Er is volgens hem te weinig aandacht in de miljoenennota voor de "penibele positie van veel gezinnen". Hij vindt dat het kabinet een "forse" bezuiniging doorvoert op het kindgebonden budget. Daarnaast heeft het kabinet "fundamenteel verkeerde afslagen" genomen als het gaat om Israël en medische ethiek.

Het kabinet bereidt nieuwe stappen voor tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza en de bouw van een nieuwe nederzetting bij Jeruzalem. Er wordt gewerkt aan onder meer een boycot van goederen uit de illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.