Sierra Leone zegt klopjacht op Bolle Jos te hebben geopend

FREETOWN (ANP/AFP) - De politie in Sierra Leone meldt dat ze een klopjacht is gestart op de voortvluchtige crimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos'. Volgens de inspecteur-generaal van de nationale politie William Fayia Sellu zou Leijdekkers zich in het land voordoen als Omar Sheriff.

"We zijn een klopjacht gestart om hem te arresteren en hebben verschillende locaties bezocht, maar we hebben hem nog niet kunnen vinden", zei Sellu tijdens een persconferentie. Hij riep de bevolking op de politie te helpen bij het onderzoek.

Vorige maand werd duidelijk dat Bolle Jos vermoedelijk in Sierra Leone is, nadat hij op beeld was vastgelegd met de dochter van de president van dat land. Het OM en de politie wisten al een halfjaar dat hij daar zat. Vrijdag zei minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) dat "binnen afzienbare tijd" om zijn uitlevering wordt gevraagd.

De 33-jarige Brabander is veroordeeld tot 24 jaar cel voor meerdere drugstransporten en het geven van een moordopdracht. Het OM heeft een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.