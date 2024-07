Sinds begin Spelen in Frankrijk 68 cyberaanvallen verijdeld

PARIJS (ANP) - In de afgelopen week zijn in Frankrijk 68 cyberaanvallen verijdeld, meldt de Franse premier Gabriel Attal. De cyberaanvallen waren gericht op de organisatie van de Olympische Spelen, zegt Attal. In twee gevallen waren ook locaties in Parijs waar de Olympische Spelen worden georganiseerd doelwit. "Alle aanvallen zijn tijdig ontdekt en verijdeld", aldus de premier tegen Franse media.

Attal waarschuwde eerder al voor cyberaanvallen tijdens de Spelen. Op de dag van de openingsceremonie werd het Franse treinverkeer getroffen door vandalisme. Volgens de autoriteiten ging dat niet om een cyberaanval.

Een fanzone bij het Château de Vincennes bij de Franse hoofdstad werd deze week in 24 uur tijd twee keer getroffen door sabotage, meldt Le Parisien. Glasvezelkabels werden doorgeknipt waardoor wedstrijdbeelden niet te tonen waren. Ook op andere plekken in Frankrijk werden maandag kabels van Franse glasvezelnetwerken doorgeknipt, al zouden die geen gevolgen voor de Spelen hebben gehad. Staatssecretaris voor Digitale Zaken Marina Ferrari noemde de acties laf en onverantwoordelijk.