Schmidt turnt op Spelen meerkamper Deurloo uit de boeken

PARIJS (ANP) - Turner Casimir Schmidt is op de Olympische Spelen als dertiende geëindigd in de meerkampfinale. Daarmee was hij net iets beter dan Bart Deurloo, die als eerste Nederlandse turner in de moderne tijd op de Spelen van Rio de allroundfinale bereikte. Deurloo werd acht jaar geleden vijftiende.

De titel in de Arena Bercy was voor de Japanner Shinnosuke Oka, die tot een totaalscore van 86,832 kwam. De 20-jarige olympisch debutant hield de Chinezen Zhang Boheng (86,599) en Xiao Ruoteng (86,364) in een spannende finale achter zich.

Schmidt kwam na zes toestellen uit op een score van 82,498, waarmee de Amsterdammer zich vier tienden verbeterde ten opzichte van de kwalificaties. Zijn landgenoot Frank Rijken, die een geslaagde rentree maakte op de Spelen na eerdere deelname in Rio 2016, werd 22e. Zijn puntentotaal was 80,298, waarmee hij iets lager uitkwam dan zaterdag.