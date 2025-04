Sint-Pietersbasiliek waar paus ligt opgebaard dicht voor publiek

VATICAAN (ANP/AFP) - Gelovigen kunnen in de Sint-Pietersbasiliek geen afscheid meer nemen van de overleden paus. Om 19.00 uur werden de deuren gesloten van de kerk waar de maandag overleden paus Franciscus ligt opgebaard. Het Vaticaan meldt dat in drie dagen ongeveer 250.000 mensen afscheid hebben kunnen nemen.

Sinds woensdag konden mensen hun respect betuigen. Vanaf het begin stond er steeds een lange rij mensen te wachten om de Sint-Pietersbasiliek in te kunnen. De kerk bleef vanwege de drukte de afgelopen twee dagen tot lang na middernacht open.

Kort voor het einde kwamen de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte nog bidden bij de kist. Ook de Hongaarse premier Viktor Orbán bracht vrijdagavond een bezoek aan de basiliek.

De kist van Franciscus wordt om 20.00 uur gesloten. Zaterdag is de uitvaart van de paus. Die begint om 10.00 uur op het Sint-Pietersplein. Daarna wordt hij begraven in de Santa Maria Maggiore in Rome.