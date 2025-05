EU-buitenlandchef Kallas: bemiddeling India-Pakistan nodig

WARSCHAU (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas is "buitengewoon bezorgd" over de escalatie tussen de twee kernmachten India en Pakistan. "Deze oorlog is voor niemand goed", zei ze voor het begin van de informele bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "We proberen te bemiddelen."

"We moeten kijken hoe we vanaf hier de spanningen kunnen verminderen", voegde ze daaraan toe.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Elina Valtonen riep de strijdende partijen op te de-escaleren. "Er is geen militaire oplossing voor dit conflict. De EU staat klaar om met alle partijen in gesprek te gaan voor een vreedzame oplossing van dit conflict."

Volgens ingewijden wordt gewerkt aan een gezamenlijke EU-verklaring over de escalatie tussen beide landen. Die wordt waarschijnlijk donderdag naar buiten gebracht.