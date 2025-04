Sixtijnse Kapel vanaf maandag dicht voor toeristen om conclaaf

VATICAANSTAD (ANP/DPA) - De Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad is vanaf maandag gesloten voor bezoekers zodat het Vaticaan het conclaaf kan voorbereiden. In de beroemde zaal wordt traditioneel de nieuwe paus verkozen, maar het is nog niet duidelijk wanneer die stemprocedure zal beginnen.

De kapel, bekend om de schilderingen van Michelangelo, moet onder meer nog worden uitgerust met een schoorsteen voor het conclaaf begint. De kardinalen worden tijdens die periode volledig afgesloten van de buitenwereld en communiceren via die schoorsteen. Zwarte rook betekent dat een stemronde nog geen nieuwe paus heeft opgeleverd. Witte rook is het teken dat er een nieuwe paus is.

De Sixtijnse Kapel is, net als de rest van de Vaticaanse Musea, zaterdag ook dicht. Op die dag vindt de uitvaart van paus Franciscus plaats, die maandag op 88-jarige leeftijd overleed.

Het conclaaf begint normaal gesproken tussen de vijftien en twintig dagen na het overlijden van de paus.