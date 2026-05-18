Sjoerdsma: EU moet meer solidariteit met vluchtelingen tonen

BRUSSEL (ANP) - De gevolgen van de blokkade van de Straat van Hormuz zijn "enorm" en minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking) maakt zich daar "hele grote zorgen over". Hij vindt dat de EU proactiever moet zijn. Zo verwacht hij meer coördinatie van de EU om ervoor te zorgen dat de lidstaten meer gaan doen, zei hij na afloop van een vergadering met zijn EU-collega's in Brussel. Als eerste noemt hij daarbij het tonen van solidariteit met vluchtelingen en ontheemden.

"Vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, moeten we helpen", zei Sjoerdsma. Daarnaast moet de EU het eigen belang beschermen, door bijvoorbeeld het voorkomen van grote migratiestromen.

De crisis biedt ook kansen, benadrukte de minister. In tijden van crisis kijken getroffenen of ze al dan niet worden geholpen door "traditiegetrouwe vrienden. En als ze niet geholpen worden, staan ze open voor nieuwe allianties."

"Dat biedt kansen voor Nederland en voor de EU. Maar dan moet je ze wel grijpen. En die proactiviteit zie ik hier nog te weinig."