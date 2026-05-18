ProVeenendaal bij Raad van State: nu al last van naamsverwarring

DEN HAAG (ANP) - ProVeenendaal heeft maandag namens een groep lokale Pro-partijen bij de Raad van State gepleit tegen de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De fusiepartij is omgedoopt tot Progressief Nederland, kortweg PRO. De lokale partijen zeggen nu al last te hebben van naamsverwarring. De Kiesraad vindt het aan de lokale centrale stembureaus om hierover te oordelen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2030.

De lokale Pro-partijen hebben "jarenlang gebouwd" aan hun imago en lopen ertegenaan dat ze door kiezers "voortdurend" worden verward met hun nieuwe naamgenoot, zei Dario Castiglione van ProVeenendaal tegen de hoge rechters.

De Kiesraad wees erop dat wettelijk gezien bij de registratie van een nieuwe landelijke partijnaam alleen hoeft te worden vastgesteld of er geen verwarring is met de naam van een andere landelijke partij. De lokale Pro-partijen hopen dat de RvS verder kijkt dan deze in hun ogen te beperkte interpretatie van de wet en ook verwarring in de regio in ogenschouw neemt.