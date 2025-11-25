ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slachtoffers door Oekraïense aanvallen op Rusland

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 4:18
anp251125008 1
TAGANROG (ANP) - Dinsdagochtend vroeg heeft Oekraïne verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op Rusland. In de stad Taganrog in de regio Rostov viel een dode en raakten drie anderen gewond. Dat meldt de burgemeester van Taganrog, Svetlana Kambulova.
Bij de "massale" luchtaanval liepen twee woongebouwen, een huis, een school, twee bedrijven en een kleuterschool schade op, aldus Kambulova.
Ook de zuidelijkere regio Krasnodar werd getroffen door een Oekraïense luchtaanval, aldus de gouverneur van het gebied. Zes mensen raakten gewond en twintig woningen raakten beschadigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-527156769

Zoveel spaargeld heeft de gemiddelde Nederlander, de cijfers per leeftijdsgroep

oar2

De Bay Harbor Pisser – Hoe een TikTok-hype scholen tot wanhoop drijft

ANP-519631714 (1)

'Ouderen wonen in gouden kooi'

ANP-533561126

Weer een dodelijk ongeluk door vastzittende Tesla-deuren: “Hendels werken niet na crash”

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

ANP-481297875

Nederlandse gasvoorraad te laag voor strenge winter

Loading