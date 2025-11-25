Slachtoffers door Oekraïense aanvallen op Rusland

TAGANROG (ANP) - Dinsdagochtend vroeg heeft Oekraïne verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op Rusland. In de stad Taganrog in de regio Rostov viel een dode en raakten drie anderen gewond. Dat meldt de burgemeester van Taganrog, Svetlana Kambulova.

Bij de "massale" luchtaanval liepen twee woongebouwen, een huis, een school, twee bedrijven en een kleuterschool schade op, aldus Kambulova.

Ook de zuidelijkere regio Krasnodar werd getroffen door een Oekraïense luchtaanval, aldus de gouverneur van het gebied. Zes mensen raakten gewond en twintig woningen raakten beschadigd.