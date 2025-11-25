Taliban: doden door Pakistaanse luchtaanval op Afghanistan

KABUL (ANP) - Bij Pakistaanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker tien mensen gedood. Dat zegt een woordvoerder van de Taliban dinsdag op X. Onder de doden waren volgens woordvoerder Zabihullah Mujahid negen kinderen. Zij kwamen om het leven bij een luchtaanval op een huis van een burger in de provincie Khost.

Bij aanvallen op de grensregio's Kunar en Paktika raakten nog eens vier burgers gewond, aldus Mujahid.

In oktober vonden gewapende confrontaties plaats tussen Pakistan en Afghanistan, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Beide partijen werden het eens over een wapenstilstand, maar verdere vredesonderhandelingen mislukten.