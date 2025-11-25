ECONOMIE
Hoekstra: klimaattop mogelijk op andere manier organiseren

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 3:32
anp251125007 1
DEN HAAG (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) zou graag zien dat klimaattoppen in de toekomst op een andere manier worden vormgegeven. In een interview met De Telegraaf laat de hoofdonderhandelaar van de EU dinsdag weten dat hij er na de klimaattop in Belém "steeds meer van overtuigd is dat we ons moeten afvragen of we dit op deze manier moeten blijven organiseren".
Hoekstra gaf eerder al aan dat hij "graag meer ambitie had gezien" op de klimaattop. Veel landen, waaronder ook de EU, uitten onvrede over de slotverklaring, waarin niets is afgesproken over de afbouw van fossiele brandstoffen.
"Je brengt nu duizenden en duizenden mensen samen, terwijl we in belangrijke mate al afspraken hebben gemaakt over de doelen", zegt Hoekstra tegen De Telegraaf. Hij noemt de afspraken die op de klimaattoppen in Parijs en Dubai zijn gemaakt. "Op een gegeven moment is het praten klaar en moet je ook gewoon aan het werk en handen en voeten geven aan wat je hebt afgesproken", aldus de EU-onderhandelaar in de krant.
