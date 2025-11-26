ECONOMIE
Slechts drie Kamerleden willen parlementaire enquête corona doen

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 21:09
DEN HAAG (ANP) - Slechts drie Kamerleden willen de parlementaire enquête over de coronacrisis uitvoeren. Naast voorzitter Daan de Kort (VVD) hebben Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) en Henk-Jan Oosterhuis (D66) zich gemeld, bevestigen bronnen na berichtgeving door het AD.
De parlementaire enquêtecommissie moet onderzoeken hoe afwegingen in de coronacrisis zijn gemaakt, en welke rol grondrechten en de zorg daarbij speelden. Voor de verkiezingen bestond de commissie nog uit vijf mensen, onder meer van PVV, NSC en BBB. Behalve VVD'er De Kort zijn zij allemaal uit de Kamer weggegaan.
In mei trok FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren zich al terug uit de onderzoekscommissie, die hij "sturing, controle en manipulatie" verweet. De Kort weersprak de beschuldigingen destijds. "Een lid kan alles inbrengen in een parlementaire enquête."
Het is mogelijk dat Kamerleden van andere fracties zich alsnog melden.
