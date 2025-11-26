President Nigeria roept noodtoestand uit om ontvoeringen

ABUJA (ANP/AFP) - De president van Nigeria, Bola Tinubu, heeft een noodtoestand afgekondigd, nu het land kampt met een golf van massale ontvoeringen.

"We reageren hierop door meer troepen ter plaatse in te zetten, vooral in gebieden met een zwakke veiligheid", aldus Tinubu in een verklaring.

In een week tijd werden verspreid over het land meer dan vierhonderd mensen ontvoerd, de meesten van hen zijn kinderen. Tientallen zijn inmiddels gered of ontsnapt, maar naar meer dan 265 kinderen en hun leraren die vrijdag werden ontvoerd van een katholieke school wordt nog steeds gezocht.

50.000 agenten

Naast de noodtoestand heeft de president aangestuurd op het aannemen van nog eens 20.000 agenten, waardoor het aantal rekruten nu op 50.000 uitkomt.

Ontvoeringen komen in het land vaker voor. Gewapende groepen gebruiken gijzelaars om losgeld te eisen.