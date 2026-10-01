Slimste mens begint met eerbetoon aan Paulien Cornelisse

HILVERSUM (ANP) - De uitzending van De slimste mens van donderdagavond begint met een kort eerbetoon aan jurylid Paulien Cornelisse. Zij overleed woensdag aan kanker. Presentator Herman van der Zandt zal het woord tot de kijker richten, laat een woordvoerder van KRO-NCRV weten.

De slimste mens werd woensdag in overleg met de familie van Cornelisse niet uitgezonden, omdat KRO-NCRV het passend vond om stil te staan bij haar overlijden "en ruimte te geven aan het verdriet en gemis". Die aflevering wordt nu donderdag uitgezonden. Vrijdag is er een dubbele aflevering, zodat het schema weer kloppend is.

Cornelisse is nog te zien als jurylid in de populaire kennisquiz. Ze nam die functie vorig jaar over van Maarten van Rossem.

Cabaretière Claudia de Breij heeft een optreden donderdag afgezegd. Ze zou in Den Bosch een try-out van haar oudejaarsconference houden, maar ze zegt dat ze het niet aankan na het overlijden van Cornelisse. "Ik trek het niet. Die kleedkamer was zo van ons samen", schreef De Breij op Instagram.