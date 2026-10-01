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Franse regering houdt crisisberaad over onderwijsprotesten

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/DPA) - De Franse premier Sébastien Lecornu houdt donderdag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk.
Scholieren protesteren sinds vorige week onder meer tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken in het land is de situatie geëscaleerd. Zo is de hal van een middelbare school in Nantes in brand gevlogen, is te zien bij Le Parisien. Ook vuilnisbakken staan bij verschillende scholen in brand.
Alleen al op woensdag arresteerde de politie meer dan 600 mensen. De arrestanten worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten. In sommige gevallen heeft de politie traangas gebruikt tegen de demonstranten.
Ook op universiteiten vinden inmiddels protesten plaats. Op ongeveer dertig campussen zijn blokkades gemeld, volgens de studentenvakbond Union Étudiante.
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