Sloop door brand getroffen gevels Varkensstraat Arnhem begonnen

ARNHEM (ANP) - De sloop van delen van de gevels in de Varkensstraat in het centrum van Arnhem is in volle gang. Op beelden die Omroep Gelderland live uitzendt, is een kraanwagen te zien die het sloopwerk verricht. De panden zijn beschadigd geraakt door de grote brand van een week geleden in de Arnhemse binnenstad.

Alleen de instabiele delen worden afgebroken. Dat zijn voorlopig de bovenste delen van de 19e-eeuwse gevels en muren. Door gericht te slopen, hoopt het Arnhemse stadsbestuur dat de middeleeuwse bouwmuren en kelders kunnen worden bewaard. Die zijn van "een aanzienlijk groter cultuurhistorisch belang dan behoud van de sobere en door de brand aangetaste 19e-eeuwse gevels", schreef het college eerder deze week aan de gemeenteraad.

Als de twee bovenste verdiepingen zijn gesloopt, dan wordt het werk stilgelegd en wordt met constructeurs gekeken of er nog meer moet worden gesloopt, zegt de uitvoerder van het sloopwerk tegen Omroep Gelderland. Hij verwacht donderdag en vrijdag nog bezig te zijn. Mogelijk zouden de bewoners ergens volgende week dan weer terug naar huis kunnen.