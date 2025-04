SodM: versterking huizen Groningen duurt in huidig tempo tot 2034

GRONINGEN (ANP) - De versterking van huizen in Groningen duurt in het huidige tempo nog tot 2034, stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een maandag verschenen rapport. Het oorspronkelijke doel was om de operatie in 2028 af te hebben.

De Nationaal Coördinator Groningen erkende onlangs al dat het werk mede door capaciteitsgebrek drie tot vier jaar langer duurt. Het SodM heeft het nu dus over 2034. "In het belang van de fysieke en mentale gezondheid van de mensen in Groningen moet de versterkingsopgave snel worden afgerond", maakte het SodM duidelijk in het jongste rapport.