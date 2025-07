Soedanese RSF benoemt premier in parallelle regering

KHARTOEM (ANP/AFP) - De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) van Soedan hebben zaterdag een voormalig lid van de opgeheven Soevereine Raad van het land benoemd tot premier. Vijf maanden terug kondigde de RSF al aan een parallelregering te vormen in de gebieden die onder hun controle staan.

Soedan is verdeeld: het leger controleert het noorden, oosten en midden, en heeft onlangs de hoofdstad Khartoem heroverd. In mei wees het leger Kamil Idris aan als premier van het land. De RSF heeft echter het grootste deel van Darfur en delen van Kordofan in handen, waar volgens lokale mensenrechtenorganisaties bij recente aanvallen honderden doden zijn gevallen.

In 2021 greep het leger onder leiding van Abdel Fattah al-Burhan de macht, twee jaar nadat alleenheerser Omar al-Bashir was afgezet na een volksopstand. Sinds twee jaar voert het leger een bloedige oorlog tegen de RSF. De strijd heeft al tienduizenden levens geëist en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen.