ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sofia ontbiedt ambassadeur Oekraïne om drone met explosieven

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 19:57
anp080826114 1
SOFIA/KYIV (ANP/AFP) - Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden naar aanleiding van de inslag van een drone met explosieven in het noordoosten van het land. Het was volgens de Bulgaarse strijdkrachten een drone van een type dat het leger van Oekraïne gebruikt.
Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens en vlak bij twee compressorstations van de Trans-Balkan-gaspijplijn, een Bulgaars en een Roemeens station. De plek van de inslag is ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee en 170 kilometer van de Roemeens-Oekraïense grens.
De minister van Defensie van Bulgarije, Dimitar Stoyanov, heeft volgens Bulgaarse media gezegd dat de kwestie komende week aan de orde komt bij de NAVO. Oekraïne stelt dat het land niet opzettelijk enig doelwit in Bulgarije heeft gehad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kyiv laat weten dat het in contact staat met Bulgarije om de zaak op te helderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2535033265

Psycholoog legt Fransen uit: waarom Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld zijn

shutterstock_2639721385

Eigen risico naar €455: wie ziek is betaalt, wie gezond is krijgt geld terug

bc8e13de-b530-11ea-becf-0255c322e81b

Tropische plaknachten op komst: dit werkt écht om goed te slapen bij 20+ graden — en deze populaire truc maakt het juist erger

iPhone-on-Fire-Burning-in-Hand-Excessive-Heat-Damage

De oude mobiele telefoon in je lade vormt een brandgevaar – dit moet je doen

172902278_m

Je persoonlijkheid bepaalt of je van alcohol houdt of niet: deze types grijpen vaker naar de fles

shutterstock_2762480317

7 slimme manieren om 1000 euro te sparen (en welke echt werkt)

Loading