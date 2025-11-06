SP wil niet in nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - De SP wil niet in het volgende kabinet. "Een partij die niet gewonnen heeft zoals de mijne past bescheidenheid", zei partijleider Jimmy Dijk voorafgaand aan zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees (D66). De SP verloor twee zetels bij de verkiezingen en houdt er drie over.

"Het is aan de winnaars van de verkiezingen en de grootste partijen om zo snel mogelijk een nieuw kabinet te vormen", aldus Dijk. Hij gaat Koolmees vooral meegeven dat er harde beloften zijn gedaan tijdens de campagne en dat de zwakkere mensen in de samenleving niet de dupe moeten worden van nieuw regeringsbeleid.

In de campagne stuurde Dijk nog aan op "een kabinet van de SP tot en met het CDA". In een campagnespotje nodigde hij GroenLinks-PvdA en CDA uit om koffie te drinken. Dat zijn partij in de verkiezingen opnieuw zetels heeft verloren, heeft daar verandering in gebracht.