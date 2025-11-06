ChristenUnie wil niet in kabinet, belooft constructieve houding

DEN HAAG (ANP) - Mirjam Bikker ziet het niet gebeuren dat de ChristenUnie in een kabinet stapt. "Mij past bescheidenheid als een partij met drie zetels", zei ze nadat ze had gesproken met verkenner Wouter Koolmees (D66). Maar ze belooft zich wel constructief op te stellen vanuit de oppositie.

"Wat mij betreft is het nu echt de verantwoordelijkheid van D66 als grootste partij, van een VVD, een CDA en een GroenLinks-PvdA om elkaar eerlijk in de ogen te kijken, te kijken wat er kan." Ze vindt het belangrijk dat het vertrouwen in de politiek weer herstelt en vindt het daarom belangrijk dat er een stabiele regering komt die aan de slag gaat met thema's als het woningtekort.