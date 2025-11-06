ECONOMIE
Meer dan de helft van de tickets voor Winterspelen 2026 verkocht

Sport
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 11:50
anp061125121 1
MILAAN (ANP/DPA) - Meer dan de helft van de kaarten voor de Olympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo volgend jaar is verkocht. Met nog drie maanden te gaan tot de openingsceremonie van de Winterspelen meldt de organisatie dat 850.000 van de 1,6 miljoen tickets weg zijn.
De meeste kaarten zijn verkocht in Italië, gevolgd door Duitsland. Vooral de tickets voor ijshockey, biatlon en langlaufen zijn gewild. De kaarten voor de nieuwe olympische sport ski-alpinisme zijn uitverkocht. Deze sport, ook wel ski-mountaineering genoemd, is het beklimmen en afdalen van offpisteroutes op lichte ski's.
Ongeveer de helft van de toegangskaarten was beschikbaar voor minder dan 100 euro. In sporten als skiën, skispringen, bobsleeën en rodelen zijn geen losse kaarten meer te verkrijgen, alleen nog zogenoemde hospitalitypakketten.
