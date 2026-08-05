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Spaanse media: Marokko vervolgt tientallen om komst migranten

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 17:34
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RABAT (ANP) - Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Dat melden Spaanse media. Met name bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over. Daarbij vonden tientallen migranten de dood, velen verdronken op zee omdat ze om de grenshekken probeerden te zwemmen. Het overgrote deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko.
Volgens de krant El País, die zich baseert op de openbaar aanklager in het Marokkaanse Tetouan, gaat het om 25 vervolgingen voor vergrijpen als illegaal de grens oversteken, het aanvallen van ordediensten en het onbevoegd vervoeren van groepen mensen. Het OM in Nador, nabij Melilla, vervolgt 52 personen voor pogingen om de Spaanse exclave aan de Noord-Afrikaanse kust binnen te dringen. Onder hen zouden minderjarigen zijn, aldus de Spaanse publieke omroep RTVE. Allen zitten in voorarrest.
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