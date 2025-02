Spaanse minister: Russische agressie niet belonen in vredesdeal

PARIJS (ANP/RTR) - Europese leiders bespreken maandag in Parijs hoe ze kunnen voorkomen dat de Russische invasie van Oekraïne wordt beloond in een mogelijke vredesdeal. Dat zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares op de radio. "Een aanvalsoorlog mag niet beloond worden, we mogen anderen niet aanmoedigen om aanvalsoorlogen te beginnen."

In de Franse hoofdstad wordt een spoedtop gehouden over de Amerikaanse plannen voor vredesonderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Franse minister Manuel Valls zei in aanloop naar het overleg tegen France Info dat de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten zich op een "keerpunt" bevindt. "Dit dwingt ons meer dan ooit om onze steun voor de verdediging van Oekraïne op te voeren en ons defensiebudget te verhogen."