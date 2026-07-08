Spaanse premier: verwijt Trump is niet terecht

ANKARA (ANP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft op de NAVO-top in Ankara gezegd dat de Amerikaanse verwijten over nalatigheid van Spanje binnen het bondgenootschap onterecht zijn. Spanje heeft zich volgens hem buitengewone inspanningen getroost om in 2026 2 procent van het bbp aan defensie uit te geven. De dreigementen van president Donald Trump "nemen we met geduld tot ons".

De relaties tussen de VS en Spanje zijn heel positief, aldus de premier. Ook de samenwerking tussen de Amerikaanse en Spaanse strijdkrachten gaat goed.

"Spanje streeft naar de best mogelijke betrekkingen met alle landen, in het bijzonder met bondgenoten waarmee we een langdurige relatie hebben die losstaat van de ideologie van de regeringen", aldus Sánchez.

Trump heeft gedreigd de handelsrelaties met Spanje te verbreken omdat dat land zijn verplichtingen als bondgenoot niet zou nakomen. Sánchez zei dat hij informeel met Trump heeft gesproken op de top in Ankara, onder meer over het WK voetbal.