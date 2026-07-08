ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaanse premier: verwijt Trump is niet terecht

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 16:46
anp080726195 1
ANKARA (ANP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft op de NAVO-top in Ankara gezegd dat de Amerikaanse verwijten over nalatigheid van Spanje binnen het bondgenootschap onterecht zijn. Spanje heeft zich volgens hem buitengewone inspanningen getroost om in 2026 2 procent van het bbp aan defensie uit te geven. De dreigementen van president Donald Trump "nemen we met geduld tot ons".
De relaties tussen de VS en Spanje zijn heel positief, aldus de premier. Ook de samenwerking tussen de Amerikaanse en Spaanse strijdkrachten gaat goed.
"Spanje streeft naar de best mogelijke betrekkingen met alle landen, in het bijzonder met bondgenoten waarmee we een langdurige relatie hebben die losstaat van de ideologie van de regeringen", aldus Sánchez.
Trump heeft gedreigd de handelsrelaties met Spanje te verbreken omdat dat land zijn verplichtingen als bondgenoot niet zou nakomen. Sánchez zei dat hij informeel met Trump heeft gesproken op de top in Ankara, onder meer over het WK voetbal.
loading

POPULAIR NIEUWS

246681419_m

100-plussers hebben opvallend vaak één ding gemeen. En het is niet hun gezonde dieet

ANP-460377277

Luie Anouk kan op weinig sympathie rekenen: "Meid je hebt een grote smoel, maar ga gewoon aan het werk"

161513465_m

Zeven verborgen geldverslinders waar je elke maand stil van wordt

shutterstock_2702776679

Kant-en-klare barbecuepakketten van de supermarkt: slimme deal of dure vergissing?

anp080726118 1

Rutte praat in op woedende Trump op NAVO-top

ANP-562988917

Egypte voelt zich bestolen en dient klacht in tegen FIFA na zege van Messi & co

Loading